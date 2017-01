Anderlecht: "Een erg jammer einde voor Vanden Borre"

Na nieuwjaar kwam Vanden Borre niet meer opdagen bij Montpellier. Volgens enkele media zou Vanden Borre het na 13 seizoenen profvoetbal mentaal en fysiek niet meer kunnen opbrengen. De voormalige Rode Duivel heeft aangegeven dat hij zijn voetbalschoenen wil opbergen.

"Wij hebben kennis genomen van de beslissing van Anthony om zijn loopbaan te beëindigen. We hebben afgesproken om elkaar volgende week te zien", reageert Herman Van Holsbeeck vanuit het trainingskamp van Anderlecht in La Manga.

"Anthony blijft een zoon van de club. Dit einde is erg jammer. We moeten bekijken in welke mentale staat hij zich bevindt. We zullen zien hoe we hem kunnen helpen in een leven zonder voetbal, maar eerst moeten we met hem praten."

"Anderlecht zal er altijd naar streven om eerst het menselijke aspect te bekijken. We hoopten dat hij in Montpellier een nieuwe start kon maken, maar dat is helaas niet gelukt."