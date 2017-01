Coucke: "Bekerwinst of 2e plek? Onze prijzenkast is leeg, maar ga toch voor 2e plek"

"Het is geen must, maar het zou wel magnifiek zijn. Als het niet lukt, zetten we het volgend jaar gewoon opnieuw op onze bucket list."

Dat Europese voetbal is geen verre droom meer voor Oostende. "We staan vierde en hebben bijna alle topploegen al gehad in de terugronde. We doen ook nog altijd mee in de beker, terwijl heel wat topploegen al zijn uitgeschakeld. Europees kan dus, al is het niet zeker."

Als Coucke de keuze moet maken tussen bekerwinst voor KVO of een tweede plaats dan lijkt hij in eerste instantie niet te twijfelen. "Tweede worden! Voorronde Champions League en al!"

"Probleem is wel dat we bij Oostende een grote prijzenkast hebben waar nog altijd niets instaat. Alleen wat stof. Als je een beker wint, kun je daar wel iets inzetten."

"Een tweede plaats, daar krijg je niets voor. Al krijg je wel een schildje van je CL-tegenstander. Maar het is zalig dat we hier al kunnen over dromen, zeker als je weet van hoe ver we komen. Ik geniet gewoon al van dit interview."