KV Mechelen blijft thuis: "In Spanje is het beter weer, maar daarom train je nog niet beter"

"En als we willen, kunnen we hier ook samen gaan eten. In Mechelen hebben ze ook goede restaurants."

KV Mechelen is de winterstop ingegaan met een onverhoopte vijfde plaats. "We moeten ons even hard blijven inspannen en dan zullen de resultaten positief blijven", denkt Ferrera.

Denkt de coach ook aan Play-off I? "Waar we zullen eindigen, hangt niet alleen van ons af. Op 22 januari zullen we ons uiterste best doen tegen Westerlo. Enkele dagen later zullen we alles geven tegen STVV. En daarna beloof ik hetzelfde tegen Genk. Hopelijk lukt het op het einde."