Boudeweel over Vanden Borre: "Er heersen veel orkanen in zijn hoofd"

In die periode had hij ook al eens gezegd dat coach Hasi graag "the king" uithangt. En ik herinner me ook dat hij bij Genk coach Mario Been bij een wissel geen hand gaf, maar wel een highfive aan tegenstander Habibou.

De carrière van Vanden Borre is een verhaal van heel veel nieuwe kansen. Anderlecht heeft hem die ook gegeven, maar misschien is dat nu te veel geworden.

Ik volg zijn persoonlijke levenswandel niet van dichtbij. Bij Montpellier had hij de voorbije maanden een tiental wedstrijden gespeeld, maar blijkbaar was hij er sinds eind december niet meer komen opdagen op training.

Ook Anderlecht lijkt niet te weten of hij stopt met voetballen. Misschien kadert dat wel in hoe of wie Anthony Vanden Borre ook wel is.