Anderlecht: "Of Vanden Borre stopt? Wij weten van niets"

Nadat hij vorig jaar een heel seizoen op een zijspoor was beland door ferme uitlatingen over toenmalig coach Hasi en collega-ploegmaats, vond Anderlecht in de zomer voor de 29-voudige international een oplossing bij Montpellier.

Daar begon hij goed, tot blessureleed hem wat afremde. Hij speelde tien wedstrijden, waarvan negen in de basis. Volgens enkele media zou Vanden Borre het na 13 seizoenen profvoetbal mentaal en fysiek niet meer kunnen opbrengen.

