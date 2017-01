Anderlecht haalt Lambrecth bij FC Luik en stalt hem bij Roeselare

www.fcliege.be Herman Van Holsbeeck (RSCA), Dylan Lambrecth en Gaëtan Englebert (FC Luik). Herman Van Holsbeeck (RSCA), Dylan Lambrecth en Gaëtan Englebert (FC Luik).

De felbesproken deal tussen RFC Luik en Anderlecht over aanvaller Dylan Lambrecth is rond. De 24-jarige speelt evenwel nog twee duels met de club uit Tweede Amateur en wordt dan meteen bij Roeselare gestald, waarmee hij de titel (en bijhorende promotie) in 1B wil bewerkstelligen.