Boeckx: "Altijd geloofd dat ik ooit 1e doelman van Anderlecht zou worden"

Anderlecht gooide hem een reddingsboei, als derde doelman. Maar de drenkeling van toen is nu een trotse stuurman. "Het zal misschien vreemd klinken, maar ik heb er altijd in geloofd dat ik eerste doelman van Anderlecht zou worden."

"Jan Van Steenberghe was ook derde doelman bij Anderlecht, tot hij plots mocht meedoen in de Champions League. Daarom moet je ook altijd voluit blijven trainen, of je nu eerste, tweede of derde doelman bent. Want het kan snel gaan."

Boeckx leek afgeschreven, maar terugkijken wil hij niet. "Revanchegevoelens tegenover de mensen die niet in mij geloofden heb ik niet. Ik werk voor mezelf, niet voor anderen. Ik ben blij dat ik hun ongelijk heb kunnen bewijzen, als ze al ongelijk hadden."

"Ik heb wel een tijdje het plezier in het voetbal verloren. Maar bij Anderlecht is alles perfect geregeld. Dan ligt het enkel aan jezelf als je niet kunt terugkeren uit zo'n dal. En ik heb er keihard voor gewerkt."