De Condé: "Ik heb het gevoel dat we Bailey zullen kunnen houden"

Ik heb al met Leon gesproken en hij is heel betrokken. Ik hoop dat dat zo blijft.

Ik heb al met Leon gesproken en hij is heel betrokken. Ik hoop dat dat zo blijft.

Kan Bailey de voetjes op de grond houden? "Leon is Leon. Hij heeft wel wat druk en stelt zich ook vragen, maar hij weet waar hij naartoe wil en is zelfzeker. Ik denk niet dat hij nu al het gevoel heeft dat hij volleerd is, hij kan nog stappen zetten bij Genk."

Daar sluit Stuivenberg zich bij aan. "Ik wil geen spelers kwijtspelen. Ik heb al met Leon gesproken en hij is goed bezig op training. Hij is heel betrokken en ik hoop dat dat zo blijft. Hij is een belangrijke speler voor ons."