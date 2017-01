Janssens: "We zijn heel gerust dat we de juiste keuze gemaakt hebben"

De staf kan een goed team worden naast het veld. Dat is heel belangrijk. Voetbal is een teamsport, niet alleen op het veld. Dat heeft Albert met de paplepel meegekregen.

"Je weet nooit of dat op het terrein de resultaten zal opleveren die je verwacht. Maar we zijn heel gerust in het feit dat we de juiste keuze gemaakt hebben en we doen er alles aan om dat te laten lukken."

"Je voelt dat er een nieuwe wind waait. De spelers zijn gemotiveerd en de staf kan een goed team worden naast het veld. Dat is heel belangrijk. Voetbal is een teamsport, niet alleen op het veld. Dat heeft Albert met de paplepel meegekregen."

CEO Janssens kreeg veel kritiek voor de beslissing om Peter Maes aan de kant te zetten. "Die kritiek was ingecalculeerd. Een van de uitdagingen als CEO was om langer met een staf en trainer te werken bij deze club, want dat was hier vaak niet het geval geweest."

"Ik beschouw het voor mezelf dan ook als een mislukking. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid en daar ben ik niet gelukkig mee."