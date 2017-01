Louwagie: "AA Gent speelt Play-off I, daar ben ik 100 procent zeker van"

Hein heeft zichzelf intussen gecorrigeerd in enkele interviews. We kunnen die bladzijde omdraaien.

AA Gent sprokkelde in december slechts 2 op 15 in de competitie. "We willen die moeilijke maand zo snel mogelijk corrigeren. Maar we hadden slechts twee slechte wedstrijden: tegen Sint-Truiden en Racing Genk. Voor de rest zijn we zeker geslaagd, met onderscheiding."

"Al bij al zijn we tevreden. Als je naar het zware programma kijkt, met wedstrijden op drie fronten, dan weet je dat er een inzinking kan komen en die hebben we gehad. We hebben de weerslag gehad van de strijd op drie fronten."

Tijdens de moeilijke weken viel ook trainer Hein Vanhaezebrouck even uit zijn rol. "Maar hij heeft zichzelf intussen gecorrigeerd in enkele interviews. We kunnen die bladzijde omdraaien. Hein is ook maar een mens en misschien was het hem allemaal wat te veel geworden. We kunnen het nieuwe jaar met een propere lei aanvatten."