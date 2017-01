Vanhaezebrouck praat weer: "Moeten realitisch zijn: top 6 is nu ons doel"

We zijn er altijd vanuit gegaan dat we Play-off I zouden spelen. We focusten op de top 3.

We zijn er altijd vanuit gegaan dat we Play-off I zouden spelen. We focusten op de top 3.

"Wij hebben tegenslag gekend. In bepaalde matchen pakten we te makkelijk doelpunten. Dat moeten we snel achter ons laten. Nu moeten we vooruitkijken."

"Negatief is dat we uit de top 6 gesukkeld zijn, maar de kloof is niet onoverbrugbaar."

"We zijn er altijd vanuit gegaan dat we Play-off I zouden spelen. We focusten op de top 3."

"Nu moeten we weer realistisch zijn. Momenteel is de top 6 ons doel. Als dat lukt, zullen we ons een nieuw doel vooropstellen."