Club Brugge trekt Nederlander Lex Immers (ex-Feyenoord) aan

Lex Immers speelde tussen 2012 en 2014 bij Feyenoord.

Winteraanwinst nummer 3 is een feit voor Club Brugge. De aanvallende middenvelder Lex Immers komt over van Cardiff en tekende een contract van anderhalf jaar in Jan Breydel met optie op een jaar.