Charleroi verlost Harbaoui en Remacle uit hun lijden.

De diepe spits is heel tevreden met de transfer. "Ik kan niet wachten om het beste van mezelf te geven in het Charleroi-shirt. Ik wil de club helpen met het behalen van de vooropgestelde doelstellingen, namelijk een plaats in de top zes en play-off I."

"Het wordt een stevige maand januari met drie moeilijke wedstrijden, maar eerst wil ik een goede voorbereiding afwerken. Ik heb een heel goed gevoel bij deze groep. Iedereen heeft me goed opgevangen en ik ben er klaar voor om de concurrentie met de andere spitsen aan te gaan."

Remacle werd door Charleroi opgevist uit de Eerste Klasse B, waar hij niet meer in de plannen van Antwerp voorkwam. De flankaanvaller tekende een contract voor zes maanden met optie op een langer verblijf.

Ook hij is in de wolken. "Ik ben meer dan tevreden met deze transfer. Ik ben Charleroi dankbaar voor deze kans. Mijn keuze voor Antwerp was een financiële. Jammer genoeg is dat niet de juiste gebleken."

"Ik ben dan ook heel tevreden dat Charleroi me de kans wil geven om opnieuw op het hoogste niveau te spelen. De groep heeft me goed opgevangen en ik kijk ernaar uit om op stage naar Spanje te vertrekken met de andere jongens."