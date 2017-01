Teddy Chevalier trekt opnieuw het shirt van Kortrijk aan

Teddy Chevalier verliet in 2015 na twee seizoenen het Kortrijkse nest, maar na avonturen in Turkije en in eigen land bij RC Lens keert hij nu terug naar België. De spits tekent bij KV Kortrijk een contract voor 2,5 seizoenen.

Chevalier sluit meteen aan bij de groep en gaat mee op winterstage naar Mierlo, in Nederland.

Kortrijk was duidelijk blij met de terugkeer van de Fransman. "Welkom thuis, Teddy!", stond op de clubwebsite.