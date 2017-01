Gent plukt aanvallend talent weg bij Slovaakse landskampioen

Dat Gent zich zou roeren op de transfermarkt in de winter, was al even duidelijk. Na recordaankoop Lovre Kalinic hebben ze met Samuel Kalu hun tweede versterking beet.

Kalu komt net als Moses Simon en Ibrahim Rabiu over van de Slovaakse landskampioen AS Trencin. "Kalu is een rechtsvoetige vleugelspits die beschikt over een groot technisch vermogen. Hij is zeer snel en heeft een snedige actie in huis", schrijft Gent op zijn website.

Kalu won vorig seizoen de titel en de beker met AS Trencin. In 42 wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en acht assists. Hij tekent bij Gent een contract tot 2020.