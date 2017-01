François "Swat" Van der Elst in kritieke toestand opgenomen in ziekenhuis

François Van der Elst werd op nieuwjaarsdag slachtoffer van een hartaanval. Hij moest lang gereanimeerd worden en kon uiteindelijk overgebracht worden naar het ziekenhuis van Aalst.

Zijn toestand blijft ondertussen wel kritiek. Van der Elst wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden.

Swat is de oudere broer van Leo Van der Elst. Hij speelde 44 keer voor de nationale ploeg en scoorde daarin 14 keer voor België. Hij debuteerde bij de Rode Duivels in 1973 onder bondscoach Raymond Goethals en was ook basisspeler in de verloren EK-finale tegen West-Duitsland in 1980.

Van der Elst geldt ook als een Anderlecht-icoon. Hij debuteerde als 16-jarige voor paars-wit. Hij won twee keer de titel met Anderlecht en bereikte drie keer op rij de finale van Europacup II. In 1976 en 1978 won Anderlecht. Met meer dan 20 goals in 43 Europese matchen was hij ook de eerste die de titel "Mister Europe" van Anderlecht kreeg.