Club Brugge trekt Amerikaanse concurrent voor Butelle aan

Horvath moet bij Club Brugge de concurrentie aangaan met Ludovic Butelle, die in principe eerste doelman blijft. Horvath vervoegt zijn nieuwe ploegmaats vanaf de winterstage van Club in het zuiden van Spanje .

Horvath speelde sinds de zomer van 2013 voor Molde FK. Daar was hij een vaste waarde in doel. De 21-jarige doelman is dus al vertrouwd met het Europese voetbal.

Horvath werd sinds vorig jaar ook verschillende keren opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Tegen Cuba kreeg hij van de vorige Amerikaanse bondscoach, Jürgen Klinsmann, de eerste speelminuten voor zijn land.

"Ik ben heel blij dat ik kan aankondigen dat ik voor Club Brugge heb getekend en ik kijk er naar uit om mijn nieuwe teammaats en supporters te ontmoeten", zegt de jonge Amerikaan via Skype.