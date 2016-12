Westerlo laat Manias weer naar Griekenland gaan Michalis Manias is alweer naar zijn thuisland. De Griekse spits kwam in de zomer van PAS Giannina naar Westerlo om het vertrek van topschutter Frédéric Gounongbe op te vangen. Maar de 26-jarige kon in zijn eerste buitenlandse avontuur nooit een basisplaats afdwingen. In 14 competitieduels maakte hij twee goals. Zijn contract is ontbonden.

14:30