Oostende haalt Dutoit voor 3,5 jaar gratis weg bij STVV

Zoals verwacht heeft KV OOstende William Dutoit - op een zijspoor bij STVV - in huis gehaald. De 28-jarige Franse doelman moet de onbeschikbaarheid van Didier Ovono en Silvio Proto opvangen. Ovono is met Gabon naar de Africa Cup (14 januari-5 februari) in eigen land, Proto is nog niet hersteld van zijn zware knieblessure. Dutoit komt transfervrij over en tekende tot 2020.