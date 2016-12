Vandenbempt brengt het meeste geld in het laatje voor de Damiaanactie

"Het succes van de Kerstactie is het resultaat van de inzet van onze clubs clubs, de medewerkers en onze partners, en uiteraard vooral van de vrijgevigheid van supporters die nu reeds drie jaar een bijzonder mooi bedrag samenbrengen voor Damiaanactie", zegt Stijn Van Bever van de Pro League.

Bij de Damiaanactie zijn ze natuurlijke uitermate tevreden. "We hadden ervan gedroomd om het record van vorig jaar te evenaren, maar nu hebben we het zelfs licht overtroffen. Dat is fantastisch. We zijn dan ook bijzonder getroffen door de warmte die leeft binnen de Belgische voetbalwereld. Met de opbrengst kunnen we liefst 2.307 leven redden", klinkt het.

Het truitje van Jelle Vossen (foto) bleek uiteindelijk het meest gegeerd. Zijn shirt leverde 1.450 euro op. Een truitje van Youri Tielemans werd geveild voor 1.000 euro. Ook de truitjes van Lukasz Teodorczyk (920 euro), Ruud Vormer (750 euro) en Wilfred Ndidi (650) brachten heel wat op.

De actie die het meeste geld in het laatje bracht, was die met Sporza-journalist Peter Vandenbempt. Eén persoon had er maar liefst 4.800 euro voor over om een wedstrijd te beleven aan de zijde van de voetbalcommentator.