RC Genk: "Zullen zo snel mogelijk een vervanger zoeken voor Karelis"

"Karelis is een zeer belangrijke speler voor ons. Hij scoort heel makkelijk en scorende mensen vind je nu eenmaal niet makkelijk. Daar zullen we mee moeten omgaan. We zullen nu hard werken om een vervanger te zoeken voor hem. Misschien wordt dat wel meer een targetspits."

"Een blessure is natuurlijk niet ingecalculeerd, maar we werken in de scouting wel met schaduwelftallen. Het is dus niet zo dat we plots aan het werk moeten. Er staan een aantal namen op ons lijstje, maar een transfer afronden is nog een andere zaak. De timing is moeilijk, want niet alle ploegen willen nu hun spelers laten gaan."

"Wat er ook gebeurt, we moeten proberen hier sterker uit te komen. We zullen ons best doen om jongens te vinden die de mentaliteit en de kwaliteiten hebben om bij Genk mee te doen of zelfs het verschil te maken. Dat wordt hard werken de komende dagen."