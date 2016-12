Kortrijk leent aanvaller Papazoglou tot juni uit aan Roda JC

In de zomer van 2015 haalde Kortrijk de 28-jarige opgeschoten Papazoglou weg bij Olympiakos. Vorig seizoen was hij een vaste pion, maar dit seizoen kreeg Saadi de voorkeur. In 51 wedstrijden scoorde Papazoglou negen keer.

Roda JC bevindt zich in de gevarenzone in Nederland: het staat pas voorlaatste. Met aanvoerder Tom Van Hyfte, Yves De Winter, Ali Yasar en Kahraman Demirapa telt Roda vier Belgen.

Technisch directeur Ton Caanen weet wat hij aan de Griek heeft: "We hebben nu meer mogelijkheden in de aanval. De speler is goed bekend bij de scouting en de technische staf."