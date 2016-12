"Gent kan PO I nog halen, voor Genk en Standard wordt het moeilijker"

Eddy Demarez: "Ik zie AA Gent nog wel in Play-off I geraken. Genk en Standard zullen het veel moeilijker hebben. Eén of twee van die drie clubs zullen er niet in geraken. Gent zou dan de plaats kunnen innemen van KV Mechelen of Charleroi. Zulte Waregem en Oostende zie ik niet uit de top 6 vallen."

"Waarom Genk niet? Omdat ze Ndidi moeten vervangen en misschien ook Bailey. En na Nieuwjaar hebben ze nog een erg zwaar programma met twee extra Europese matchen en twee wedstrijden in de beker."

"Er is wel geld na de transfer van Ndidi, maar de vraag is of dat goed besteed zal worden en nieuwkomers die er meteen staan, zijn sowieso erg zeldzaam."

"Waarom Standard niet? Omdat ze enkele belangrijke spelers zullen moeten missen in januari en omdat er nog altijd geen lijn in hun spel zit."