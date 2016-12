Speeldag 21: kerstvrouwen, een "stoute" coach en een trommelende kerstman

Voor een humoristische noot moesten we op tweede kerstdag in Charleroi zijn. De fans van de Zebra's verwelkomden Anderlecht en Olivier Deschacht met een opvallende tifo. Deze keer was The Joker uit de Batman-films de hoofdrolspeler, met het spandoek: "Moi, je parie sur Charleroi" ("ik gok op Charleroi"), een knipoog naar de Deschacht-saga.