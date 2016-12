Kroatische keeper Kalinic tekent voor 4,5 jaar in Gent

Na 134 officiële wedstrijden in zeven seizoenen vertrekt hij voor het hoogste transferbedrag voor een doelman in de geschiedenis van het Kroatische voetbal.

Na 134 officiële wedstrijden in zeven seizoenen vertrekt hij voor het hoogste transferbedrag voor een doelman in de geschiedenis van het Kroatische voetbal.

"Lovre Kalinic is niet langer doelman van Hajduk!", valt het persbericht met de deur in huis. "Na 134 officiële wedstrijden in zeven seizoenen vertrekt hij voor het hoogste transferbedrag voor een doelman in de geschiedenis van het Kroatische voetbal."

Kalinic zelf reageerde ook op de website van Hajduk: "Ik ben 26 jaar en was 17 jaar bij Hajduk. Het is tijd voor een nieuwe stap. Vorig jaar liep een transfer op het nippertje nog mis. Ik bleef kalm en geduldig. Met Gent kwam er een bod waar iedereen tevreden mee is."

"Hajduk heeft me alles gegeven en vanaf nu zal ik een clubambassadeur zijn. Split is mijn stad, Hajduk mijn club en ooit kom ik er terug."

"Gent is een nieuwe uitdaging. Het geld dat ze betaalden is het bewijs dat ze mij naar waarde schatten. Ik geloof dat we samen mooie dingen kunnen verwezenlijken."