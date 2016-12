Twee Colombiaanse verdedigers op weg naar Club Brugge

Helibelton Palacios is een 23-jarige rechtsachter, die deelnam aan de Spelen in Rio en eind 2015 debuteerde bij de Colombiaanse nationale ploeg tegen Argentinië (foto). German Mera (26), ploegmaat van Palacios bij Deportivo Cali, is een centrale verdediger.

De Colombiaanse media en Deportivo Cali zelf melden dat de transfer van het Colombiaanse duo al rond is. Club Brugge bevestigt in HLN dat de onderhandelingen lopen, maar "van een definitief akkoord of medische testen is er nog geen sprake".