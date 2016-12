Scholz neemt aanvoerdersband Trebel over: "Meer verantwoordelijkheid"

Er wordt gefluisterd dat Trebel andere oorden zal opzoeken, maar dat heeft volgens Jankovic geen invloed gehad op zijn beslissing. "Trebel is een topspeler en is belangrijk voor ons."

"Standard heeft leiders nodig en ik wil meer verantwoordelijkheid geven aan Scholz. Ik heb geen probleem met Trebel. We hebben daarover een discussie gehad in de kleedkamer en er is geen probleem. Mijn keuze voor Scholz is logisch."

"Neen, ik was niet verrast", vertelde de nieuwe Standard-aanvoerder na de match. "Of Trebel de club zal verlaten? Neen, helemaal niet. Hij heeft een goeie match gespeeld en heeft een fantastische goal gescoord."

Trebel vierde dat doelpunt wel bijzonder ingetogen. "Daar kan ik niets over zeggen. Wat intern besproken wordt, moet ook binnen de muren van de club blijven. Er wordt te veel naar buiten gebracht", gaf Scholz nog mee. Na de match liet Jankovic het achterste van zijn tong niet zien, Trebel wilde niet reageren.