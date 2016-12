Ndidi bevestigt vertrek bij Genk: "Ik wil Maes echt bedanken"

"Ja, dit was mijn laatste wedstrijd bij Genk", vertelde Ndidi meteen na de match. "Of ik nu emotioneel ben? Ja, toch wel een beetje door deze situatie", verwees de middenvelder naar het ontslag van Peter Maes.

"Ik wil Peter echt bedanken. Ik waardeer de kansen die hij me gegeven heeft. Ik heb mijn transfer mee aan hem te danken. Hij heeft van mij deze speler gemaakt."

Ook Leon Bailey, het andere goudhaantje van Genk, zinspeelde op een mogelijk vertrek. "Eerlijk: ik weet niet wat er zal gebeuren."

"We weten nog niet wat de volgende stap is. Dat moeten we bespreken met de staf en mijn management. Ik wil bekijken wat de beste optie voor mijn carrière is."