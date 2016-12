"Al enkele weken contact met Stuivenberg, want Maes zou sowieso vertrekken"

"Enkele weken geleden heb ik dan contact gezocht met Albert. Uit de gesprekken die ik met hem had, bleek dat hij perfect paste in het profiel dat wij uitgetekend hadden. We zitten op dezelfde golflengte en hadden allebei een goed gevoel."

Genk handelde dan ook uiterst snel na het ontslag van Peter Maes. "Als technisch directeur is het ook gewoon mijn job om op alles voorbereid te zijn", vindt De Condé. "Peter Maes zou sowieso vertrekken op het einde van het seizoen, of misschien zelfs vroeger. Ik vernam op een congres in Londen dat hij gelinkt werd aan een andere club. En zijn makelaar had ons ook duidelijk gemaakt dat Peter zou vertrekken."

"Of de aanstelling van Stuivenberg geen gok is? Elke aanwerving is een risico, maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij de juiste keuze gemaakt hebben. We willen de goeie dingen van Peter Maes zeker meenemen. De dingen waarvan we vonden dat ze beter konden, hebben we gezocht in een andere trainer."

Wat verwachten ze in Genk dit seizoen nog van Stuivenberg? "Play-off I halen wordt geen gemakkelijke opdracht, want onze achterstand is al groot. We zullen de nieuwe trainer dus zeker niet op de korte termijn afrekenen. We willen vooral weer een positief verhaal brengen. De club komt op de eerste plaats en samen zullen we keihard werken om RC Genk weer op de rails te zetten."