De 46-jarige Nederlander zat sinds afgelopen zomer zonder club na zijn vertrek bij Manchester United. Daar was hij twee jaar lang een van de assistenten van Louis van Gaal.

Daarvoor was Stuivenberg zeven jaar lang bondscoach van de Nederlandse U17-ploeg. Daar had hij onder anderen Memphis Depay onder zijn hoede en werd hij twee keer Europees kampioen. Hij mocht ook een jaartje Jong Oranje trainen. Enkele van zijn spelers lopen nu ook op de Belgische velden rond: Ricardo van Rhijn (Club Brugge), Bram Nuytinck (Anderlecht) en Marco Bizot (Racing Genk).

Stuivenberg was eerder ook al eens actief in het Belgisch voetbal. In het seizoen 2000-2001 was hij assistent van Ariël Jacobs bij RWDM. Zijn palmares als hoofdcoach is nog helemaal blanco.