Balette voor Genk-Gent: "Was absoluut verrast door het ontslag van Maes"

Balette neemt vanavond de honneurs waar in de Gentse dug-out. Balette neemt vanavond de honneurs waar in de Gentse dug-out.

Racing Genk-AA Gent is om 18u de voorlaatste wedstrijd van 2016. De thuisploeg stuurde gisteren zijn coach de laan uit, bij de bezoekers was er vorige week veel commotie na het duel met Anderlecht. "Dat was een ontgoocheling, maar we hebben er niet veel woorden aan vuilgemaakt."