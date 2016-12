Assistent Cossey en Buffel: "Timing van ontslag is verrassend"

Het ontslag van Peter Maes roept bij zijn (voormalige) technische staf en spelersgroep gemengde gevoelens op. "Ook voor ons is dit moeilijk om te aanvaarden, want we hadden dit nu niet verwacht", reageert assistent Rudi Cossey, die voorlopig overneemt. "We moeten niet te veel naar links of rechts kijken, maar ook voor de eigen deur vegen", klinkt het bij Thomas Buffel.