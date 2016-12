"Het zou me niet verwonderen dat het Genk-publiek tegen Gent zijn onbegrip laat blijken"

Je merkt dat er op de sociale media heel hard gereageerd wordt op het ontslag van Peter Maes. Ik vraag me af wat we morgen voor en tijdens de match tegen AA Gent zullen zien. In het algemeen heeft Genk een braaf en beleefd publiek, maar het zou me niet verwonderen dat ze morgen hun onbegrip aan het bestuur laten blijken. Want voor zo ver ik weet was er bij de supporters zelden of nooit kritiek op de figuur van Peter Maes.

Wie nu? Besnik Hasi wordt genoemd. Die staat inderdaad op het lijstje. Hij heeft overigens dezelfde makelaar als Peter Maes. Hier en daar wordt al gespeculeerd dat de pionnetjes binnen het makelaarshuis gewoon verschuiven, maar dat is natuurlijk wat ver gedacht. Ik heb me laten vertellen dat Hasi niet op 1 staat, maar veel meer kan ik er momenteel niet over zeggen.