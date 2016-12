Genk-voorzitter Houben: "Geen zin om tegenover Maes komedie te spelen"

In de club was er geen geloof meer dat we POI konden halen als we zo zouden verderdoen. Vóór het seizoen was het onze ambitie om POI te halen en met minder punten achterstand op de leider aan die POI te kunnen beginnen. Dat tweede doel is niet meer haalbaar, maar POI geven we nog niet op.

"In de club was er geen geloof meer dat we POI konden halen als we zo zouden verderdoen. Vóór het seizoen was het onze ambitie om POI te halen en met minder punten achterstand op de leider aan die POI te kunnen beginnen. Dat tweede doel is niet meer haalbaar, maar POI geven we nog niet op", zegt Houben.

In de beker en de Europa League loopt het als een trein voor Genk, in de competitie dan weer niet. Houben: "We zijn blij met de resultaten in de beker, maar als je die niet wint, heb je niks. In de Europa League hebben we een heel mooie campagne beleefd. Daar zijn we heel blij mee, maar de focus heeft altijd op de competitie gelegen."

"We hebben voor de competitie ons uiterste best gedaan: we hebben geïnvesteerd in de ploeg en een kern op de been gebracht die ons doel moet kunnen halen. We verlonen iedereen bij ons op het niveau van een ploeg van POI, dan mag je die POI toch wel verwachten, denk ik."

"Uiteraard is het niet leuk om een trainer te moeten ontslaan, zeker niet in deze dagen. Ik heb altijd een fijne relatie gehad met Peter Maes, ik hoop dat dat zo blijft."

"Maar ik heb ook geen zin om komedie te spelen en te wachten tot na de wedstrijd tegen AA Gent en Peter vooraf nog eens succes te moeten wensen. Dan ben ik liever open en eerlijk. Dat ben ik vanochtend geweest. We hebben elkaar gezien en hebben de zaak besproken. Peter gaat er professioneel mee om."