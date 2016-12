Tweets over ontslag van Peter Maes: "Bedorven kerstkalkoen" en "Zotter wordt het niet meer"

@sporza nochtans in een niet zo ver verleden was Maes de geknipte trainer voor Genk. Begrijpe wie kan.

@sporza Als Genk supporter onbegrijpelijk, eerst ploeg in opbouw nu terug in afbouw #krcgeenambitie

Wel groepswinnaar in de Europa League, halve finale Croky cup en goed voetbal. Maar play-off 1 halen is dus veel belangrijker... #Maes #Genk https://t.co/xwJgE2G97V

Als of ze nu wel Play-Off 1 zullen halen... @KRCGenkofficial #dutsen #Maes ❤

bestuur v #Genk mt dringend naar zichzelf gaan kijken. #Maes is en blijft een topcoach in 🇧🇪. #9 is resultaat v/h spelersmateriaal. #schande