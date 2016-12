Peter Maes is ontslagen als coach van KRC Genk

Exit Peter Maes in Genk. Exit Peter Maes in Genk.

Wegens de "teleurstellende resultaten" is Peter Maes geen trainer meer van Racing Genk. Zijn assistent Rudi Cossey neemt de taken van Maes voorlopig over. Maes kwam bij het begin van het seizoen 2015-2016 naar Genk en was er T1 in 81 officiële wedstrijden.