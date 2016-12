De Witte: "We moeten dringend werk maken van de arbitrage"

"Het is begrijpelijk dat we heftig gereageerd hebben op de scheidsrechter", zegt Gent-voorzitter Ivan De Witte aan Sporza. "We hadden er vertrouwen in dat de wedstrijd goed zou aflopen, totdat de scheidsrechter rood gaf aan Esiti (foto). Een ongelukkige beslissing."

"Ik denk dat de scheidsrechter een beetje het noorden kwijt was. Daarna heeft hij nog enkele discutabele beslissingen gemaakt. Hij had nog een strafschop kunnen geven aan Anderlecht en wij kregen in de slotfase een onterechte strafschop."

Maar De Witte wil niet met een beschuldigende vinger wijzen naar één enkele persoon. "We moeten gewoon dringend werk maken van de arbitrage", zegt de Gent-voorzitter.

"We moeten bekijken hoe we scheidsrechters beter kunnen rekruteren, begeleiden en voorbereiden op een match. En verder de weg van de professionalisering inslaan. Maar we moeten ook oog hebben voor de lijnrechters, hoe we de communicatie kunnen verbeteren tussen de verschillende actoren."