Eupen trekt op winterstage naar Qatar en speelt tegen... Bayern München

Op 10 januari om 18u speelt Eupen zijn eerste match van 2017 tegen de Duitse recordkampioen. Algemeen directeur Christoph Henkel van Eupen, zelf een Duitser, reageert in de wolken op de clubwebsite: "Voor Eupen is het een grote eer en een unieke kans om tegen Bayern te spelen. Voor iedereen in de club wordt dit een onvergetelijk duel."

Ook coach Jordi Condom (foto) kan zijn geluk niet op: "Een betere tegenstander voor een oefenmatch is moeilijk voor te stellen. Dit wordt een grote belevenis voor de hele club."

"En twee dagen later komen we uit tegen Sjanghai met zijn Braziliaanse superster Hulk. Zo kunnen we optimaal voorbereid aan de tweede competitiefase beginnen met onze bekermatch tegen Zulte Waregem en de twee thuisduels tegen Genk en Standard."