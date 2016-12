"Iedereen heeft graag een zalig Kerstmis, maar voor Gent zal dat moeilijker zijn"

Later op de avond op VTM maakt ook Gent-voorzitter Ivan De Witte gehakt van de beslissingen die Lambrechts genomen heeft. "We hebben bijzonder goed gespeeld, met veel inzet en grinta. De rode kaart was een ongelukkige fase waarbij de scheidsrechter heel duidelijk de mist ingaat. Het is heel jammer dat zo'n mooie wedstrijd een beetje naar de vaantjes gefloten wordt. Dat is niet de eerste keer dit seizoen. Ik denk aan de fase met ref Boucaut op Club Brugge en de goal die we maakten in Eupen, een bal die duidelijk over de lijn was. We zijn al een paar keer echt benadeeld door een incompetente arbitrage."

"Of we stappen gaan ondernemen? We moeten hier rustig over nadenken, maar ik denk van niet. We hebben al eens fel gereageerd na de match op Club Brugge. Ik denk dat we dat nu niet gaan doen, al willen we wel een signaal sturen naar de scheidsrechterscommissie dat we nood hebben aan een betere arbitrage. Maar ik wil wel zeggen dat ik trots ben op de spelersgroep. We vallen uit de top 6, maar er is geen paniek. Deze prestatie was bemoedigend, ik maak me geen zorgen wat POI betreft."