Jankovic haalt Servische landgenoot naar Sclessin

Aleksandar Jankovic kent Filip Mladenovic goed. Hij werkte nog met hem bij de Servische beloften. Mladenovic ruilde in 2014 Rode Ster Belgrado voor BATE Borisov, waarvoor hij onder meer twee keer scoorde in de Champions League tegen AS Roma.

Het leverde Mladenovic een transfer op naar de Bundesliga, maar bij Keulen kon hij de strijd tegen onder meer Duits international Jonas Hector niet winnen.

Bij Standard hoopt de 25-jarige Serviër zijn carrière weer op het rechte pad te krijgen. De Luikse club heeft er alvast vertrouwen in en schotelde hem dan ook een contract tot juni 2021 voor.