Maes: "Kan ermee leven dat ik onder vuur kom, zo lang spelers hard blijven werken"

"We hadden veldoverwicht, maar dwongen te weinig kansen af. We hebben heel hard gewerkt om in de zestien te geraken, maar als we daar zijn, willen we toch nog die laatste pass geven. Dat heeft misschien ook te maken met het type speler. We hadden meer moeten doen vanuit de tweede lijn."

"Pozuelo? "Hij voetbalt al een heel seizoen met veel druk op zijn schouders. Hij is een winnaar, een creatief type dat altijd iets wil bijbrengen en zo misschien wel eens iets te veel wil doen. Maar hij blijft wel het bindmiddel van deze ploeg en rond hem lopen genoeg mensen die iets moeten kunnen creëren in de zestien. Dat was nu niet het geval."

"We hebben de wedstrijd gedomineerd, maar konden niet winnen. Dat is een teleurstelling. We hebben kwaliteiten, de omstandigheden bepalen echter dat we niet genoeg punten halen."

"Als coach ben ik daar uiteraard mee bezig, ik ben daar ook verantwoordelijk voor. Iedereen heeft goeie en minder goeie periodes. Daar moet je tegen kunnen als coach. Ik blijf er vol voor gaan en mijn spelers steunen. Zo lang ik zie dat ze keihard blijven werken, kan ik er wel mee leven dat ik onder vuur kom."