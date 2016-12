Vanhaezebrouck: "We gaan verder met de spelers die ambitie hebben"

"We rekenen niet echt met punten. Soms wil je wel een bepaald aantal punten behalen in een blok van vijf wedstrijden, maar we zitten goed in de buurt. We mogen niet klagen over het puntentotaal", zegt Hein Vanhaezebrouck.

"Het is natuurlijk wel jammer dat we drie matchen op een rij punten hebben laten liggen. In Westerlo waren de omstandigheden ons niet gunstig gezind, tegen Oostende hadden we wat tegenslag."

"Tegen Sint-Truiden hebben we verdiend verloren. Maar dat is onze enige slechte wedstrijd in de laatste 10 wedstrijden. We moeten niet in paniek raken, want het niveau van ons voetbal is niet superslecht."

AA Gent staat voorlopig pas 7e en moet in de strijd voor Play-off I nu ook rekening houden met KV Mechelen. "Maar het is niet omdat een ploeg 12 op 12 haalt, dat ze ook 36 op 36 zullen pakken."

"Er zijn veel kandidaten, omdat enkele topploegen niet het puntentotaal pakken dat je van hen zou verwachten. Maar de play-offs worden pas in februari en maart beslist, niet vroeger."