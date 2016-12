VRT De Duitse vlag siert dinsdagavond zwart-rood-geel. De Duitse vlag siert dinsdagavond zwart-rood-geel.

De Ghelamco Arena in Gent is vanavond getooid in de kleuren van de Duitse vlag. Het is een eerbetoon aan de slachtoffers van de terroristische aanslag van gisteren in Berlijn. Daarbij vielen zeker 12 doden en bijna 50 mensen raakten gewond toen een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt.