Dan toch geen straf voor Standard na incidenten in Mechelen

De "match delegate", die het gedrag van de fans in de gaten houdt, maakte een verslag op. Op basis van dat verslag legde de Geschillendecommissie van de Belgische voetbalbond Standard twee weken geleden een straf op.

Eén wedstrijd achter gesloten deuren en een boete van 5.000 euro, klonk het verdict. Bovendien werd een eerdere voorwaardelijke straf (ook 1 wedstrijd achter gesloten deuren) effectief gemaakt.

Standard ging echter in beroep en heeft nu dus zijn slag thuisgehaald. De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde dat de "match delegate" zijn verslag enkel mag overmaken aan het parket als de incidenten het normale verloop van de wedstrijd verstoren. Dat was niet het geval in KV Mechelen-Standard en dus vervalt de straf.