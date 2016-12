Vanhaezebrouck: "Van de spelers die ik voorstelde, zijn er heel weinig gekomen"

Hein Vanhaezebrouck was gisteren kritisch in Extra Time. Hein Vanhaezebrouck was gisteren kritisch in Extra Time.

In Extra Time was Gent-coach Hein Vanhaezebrouck de centrale gast. Hij had het onder meer over het transferbeleid, de opvolging van Kums en de mislukte Kujovic. "We hebben momenteel te weinig kampioenen in onze ploeg", stelt Vanhaezebrouck vast.