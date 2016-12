Vanhaezebrouck in Extra Time: "Vrees ik dat we Play-off I niet zullen halen? Nee!"

Als die goal tegen Eupen wél gewoon was goedgekeurd, stonden we al drie weken aan de leiding

"We hebben overwinterd in Europa en hadden al drie weken bovenaan gestaan als die goal tegen Eupen was goedgekeurd (bal was over de lijn, red)."

"In de beker spelen we ook een fantastische eerste helft tegen KV Oostende, maar we scoorden niet en misten daarna ook nog een penalty."

"We hadden de spelers gewaarschuwd voor de gevaarlijke uitmatch op STVV, die heel compact verdedigen en weinig goals tegen krijgen. Maar sommige jongens konden zich blijkbaar niet genoeg opladen."

Vanhaezebrouck ziet het desondanks nog wel goedkomen met AA Gent. "Of ik vrees om uit Play-off I te vallen? Nee. Alle topploegen zijn al eens uit de top 6 gevallen, maar wij dit seizoen nog niet."