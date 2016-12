Ceulemans: "Als Westerlo straks ook verliest op Moeskroen wordt het moeilijk"

Jan Ceulemans is nog regelmatig te gast in Het Kuipje. Hij ziet er dat de sfeer eerder gelaten is dan grimmig. "Het weegt wel op de toeschouwers. Het is logisch dat de supporters niet tevreden zijn. Maar de fans houden zich nog koest. Dat is ooit anders geweest. Van Veldhoven heeft dat meegemaakt en ik ook."

"De spelers worden nu nog niet uitgefloten. Dat moet een stimulans zijn om ervoor te blijven gaan. Want als je de spelers begint uit te fluiten, komen ze met nog minder vertrouwen aan de aftrap."