Waasland-Beveren en RC Genk halen uitgesteld duel in op 7 februari

Waasland-Beveren - Racing Genk was gepland voor 11 december, maar de wedstrijd kon niet doorgaan om dat Sassuolo-Genk in de Europa League een dag werd uitgesteld door de dichte mist in Italië. De Kalendercommissie heeft nu bekendgemaakt dat de inhaalwedstrijd op 7 februari gespeeld zal worden, om 20.30u.

Daarnaast liet de Kalendercommissie ook weten dat alle wedstrijden van de 30e speeldag zullen plaatsvinden op zondag 12 maart om 14.30u. De kalender van de play-offs wordt bekendgemaakt op maandag 13 maart.