Vandenbempt: "Dit is toch even schrikken voor AA Gent, denk ik"

Nu volgen er toch twee wedstrijden met het mes op de keel tegen Zulte Waregem en AA Gent. Dat is vervelend, denk ik, voor die jonge groep, die al veel heeft gegeven. Ofwel is Genk over een week helemaal terug, ofwel is het voor Play-off I dood en begraven.

En ik heb het al een paar keer gezegd: dat zou grote zonde zijn. Want we hadden gisteren in Limburg een zeer goeie wedstrijd op Play-off I-niveau met twee goeie ploegen, goed voetbal, mooie goals, stevige duels en intensiteit.

De twee ploegen beheersten elk een deel van de wedstrijd: Genk op zijn manier met zijn frivoliteit en Standard - ondanks toch heel wat afwezigen - met kracht en metier en een geweldig duo voorin, Belfodil en Sa.

Allebei horen ze in de top zes. Maar allebei hebben ze het ook aan zichzelf te wijten dat ze er voorlopig niet instaan. Als er straks toch maar plaats is voor één van de twee, dan zal het toch Standard zijn, denk ik. Want Genk heeft al veel gespeeld dit seizoen en moet straks ook nog Europees en in de beker aan de bak. Zonder Ndidi, een hele sterke pion op het middenveld. Dat is moeilijk.