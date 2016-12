Vanhaezebrouck: "Het wordt knokken voor Play-off I"

We missen mannen met ervaring en leiderschap die de kalmte kunnen bewaren buitenshuis. Er zijn natuurlijk belangrijke spelers vertrokken en hun vervangers, Neto en Asare, zijn nu ook out. Dat voel je, maar dan vraag ik aan anderen om op te staan en dat gebeurt niet.

"Als je dan na twee minuten al 2-0 achterstaat door twee enorme dekkingsfouten, dan stel ik mij vragen over de focus en de mentale scherpte van de spelers. Die was er niet."

"We pakken maar 7 op 30 in uitmatchen. Dat is een probleem. We missen mannen met ervaring en leiderschap die de kalmte kunnen bewaren buitenshuis. Er zijn natuurlijk belangrijke spelers vertrokken en de vervangers, Neto en Asare, zijn nu ook out. Dat voel je, maar dan vraag ik aan anderen om op te staan en dat gebeurt niet."

"Dan kunnen ze wel reageren in de pers, maar ze moeten op het veld reageren. Als je in de pers beweert dat je een leider bent, dan moet je het tonen op het veld ook. Anders heb je een probleem. Ik heb deze match dingen zien gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Daar confronteer ik de spelers mee."

Niet alles was kommer en kwel voor Vanhaezebrouck. "Ik zag één groot lichtpunt. Esiti was voor mij de Man van de Match. Hij was de grote meneer op het middenveld en nam zijn ploeg op sleeptouw, maar werd te weinig gevolgd door spelers die dat eigenlijk zelf hadden moeten doen."

Gent staat nu op de zesde plaats. "Het wordt een strijd om Play-off I te halen. Dat is een feit. Als wij Asare en Neto nog lang kwijt zijn, dan daalt ons niveau. Ik heb geen vervangers voor die spelers. We moeten nu nog zoveel mogelijk punten pakken tegen Anderlecht en Genk. Het wordt knokken in deze competitie."